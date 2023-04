VIDEO: Agresor na ulici napadl sedm žen a dětí, zalehl ho zpěvák Michal Hrůza Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pět žen a dvě děti napadl v Praze 6 třiadvacetiletý agresor. Útoky se odehrály na různých místech a poškození se navzájem neznali, nejmladšímu je devět let. Svědkem útoku byl i zpěvák Michal Hrůza, který se pustil do pronásledování podezřelého a po chvíli ho úspěšně dopadl. Podařilo se mu jej zadržet až do příjezdu policie.

