Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš

Domácí
Andrej Babiš se ve Sněmovně ohradil proti tomu, že ho šéf opoziční ODS Martin Kupka označil za dotačního predátora, který na jedné straně spolu s vládou podle Kupky rozhoduje o dotačních titulech a na druhé straně jeho firmy stále ještě dotace čerpají. „Agrofert nečerpá žádné dotace, protože jsem ještě nevložil akcie do toho fondu,“ reagoval Babiš.
video: PSP ČR
