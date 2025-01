VIDEO: Schillerová odsoudila nevhodnou billboardovou kampaň SPD Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Ta kampaň se mi vůbec nelíbila, to říkám otevřeně. Nenašla jsem na ní nic zajímavého a myslím si, že byla trochu přes čáru. Na druhou stranu máme v nedávné paměti billboardy, se kterými přišla ODS, kde Andreje Babiše dali na jeden billboard s Putinem. Nevím, co má s ním společného. Nebo, když malovali mé ctěné kolegyni Kláře Dostálové, mně blízkému člověku, kterého velmi dobře znám, ruské vlajky na tvář, to bylo také podle mě přes čáru. Nelíbí se mi ani to, ani to,“ uvedla Alena Schillerová /ANO/ v pořadu FTV Prima K věci.

video: FTV Prima