VIDEO: ANO by umožnilo důchodcům dokončit penzijní spoření beze změn, řekla Schillerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ANO by umožnilo důchodcům dokončit penzijní spoření beze změn, řekla Schillerová

Hnutí ANO oznámilo, že by ve vládě umožnilo lidem dokončit spoření za podmínek před změnou, která zastavila státní příspěvek u lidí pobírajících důchod. Na tiskové konferenci stínové vlády ANO o tom hovořila šéfka poslanců ANO a stínová ministryně financí Alena Schillerová. Stálo by to podle ní 500 milionů korun.

video: PSP ČR