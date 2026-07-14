Bylo to na udání Pirátů, řekla Schillerová
14. 7. 2026 9:22 Domácí
Úřad evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. „Bylo to na udání Pirátů,“ reagovala na zprávu Seznamu Zprávy ministryně financí Alena Schillerová. „Jiná témata než Antibabiš nemají,“ řekla o Pirátech také šéfka poslanců ANO Taťána Malá.
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Bylo to na udání Pirátů, řekla Schillerová
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