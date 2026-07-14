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Bylo to na udání Pirátů, řekla Schillerová

Domácí
Úřad evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. „Bylo to na udání Pirátů,“ reagovala na zprávu Seznamu Zprávy ministryně financí Alena Schillerová. „Jiná témata než Antibabiš nemají,“ řekla o Pirátech také šéfka poslanců ANO Taťána Malá.
video: PSP ČR
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