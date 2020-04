VIDEO: Má nádherný účes, střídá barvy, jak to Schillerová dělá? Ptal se Benešík Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jednání Sněmovny, to nejsou jen starosti politiků o to, jak budou vypadat nové zákony. Místopředseda lidovců Ondřej Benešík vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou, aby veřejně vysvětlila, jak je možné, že chodí stále s tak perfektně upraveným účesem a s jeho různými barvami, když jsou kvůli rozhodnutí vlády až do 25. května uzavřená kadeřnictví.

video: ČTK