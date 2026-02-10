Cibulka a Jagelka dorazili na schůzku s ministrem Klempířem
10. 2. 2026 16:42 Domácí
Ministr kultury Oto Klempíř pozval moderátory Michala Jagelku a Aleše Cibulku. Ti sdělili, že s ním chtějí mluvit o osudu Českého rozhlasu, ale i o jeho osobě či o Filipu Turkovi. „Zajímá nás, proč pan ministr se jako první setkal se slovenskou ministryní kultury Šimkovičovu. Slovenský scénář tady nechceme,“ řekl Jagelka.
04:13
První dojmy Cibulky a Jagelky po schůzce s ministrem Klempířem
Domácí10. 2. 2026 17:32
01:21
U Moravské Třebové mají vyrůst větrníky vysoké 250 metrů
Domácí10. 2. 2026 17:30
00:47
Jake Paul prožíval zlatý závod Leerdamové po svém
Sport10. 2. 2026 17:12
00:42
Mládě žirafy síťované s matkou Lentilkou
Domácí10. 2. 2026 16:48
02:57
Cibulka a Jagelka dorazili na schůzku s ministrem Klempířem
Domácí10. 2. 2026 16:42
02:31
Íránská propaganda. AI ukazuje útok na flotilu USA
Zahraniční10. 2. 2026 16:04
01:11
Zimní atmosféra na Sněžce
Domácí10. 2. 2026 15:30
00:43
V Budějovicích pokračuje stavba severní spojky
Domácí10. 2. 2026 15:20
01:45
Sicilské město dál požírá obří propast, lidé viní úřady
Zahraniční10. 2. 2026 15:04
00:38
Prase na dronu způsobilo v Číně blackout
Technika10. 2. 2026 15:00
01:04
Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy
Zahraniční10. 2. 2026 14:36
00:52
Petr Nedvěd převzal Medaili města Liberec
Domácí10. 2. 2026 14:34
00:52
Kriminalisté zadrželi muže, který podvodně nabízel k pronájmu byty v Praze
Krimi10. 2. 2026 14:06
00:59
USA zadržely další tanker ruské stínové flotily
Zahraniční10. 2. 2026 13:48
01:39
Poslanci mají řešit návrh omezující řečnění. Pirátům vadí výjimka pro Okamuru
Domácí10. 2. 2026 13:28
03:49
Bakala má dostat od Krúpy stovky milionů, uznal pražský soud část rozsudku z USA. Není to likvidační, dodala soudkyně
Domácí10. 2. 2026 12:58
01:09
Díra vedle díry. Silnice na jihu Moravy jsou plné „kráterů“
Domácí10. 2. 2026 12:28
01:06
Záhadná úmrtí v horách na západě Bulharska vyšetřuje policie
Zahraniční10. 2. 2026 12:20
00:56