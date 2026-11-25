Juchelka couvl. Podpora v nezaměstnanosti se změní jen částečně
25. 11. 2026 16:10 Domácí
Koalice se shodla na změnách v podpoře v nezaměstnanosti. Pozměňovací návrh ve středu představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Stávající podpora 80 procent vyměřovacího základu zůstane zachována pro lidi nad 52 let a při rekvalifikaci. Pro ostatní klesne na 65 procent. Změna se dotkne také těch, kteří se vrací z rodičovské nebo po dlouhodobé nemoci.
01:12
Nová přeložka mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí
Domácí25. 11. 2026 16:20
02:43
Juchelka couvl. Podpora v nezaměstnanosti se změní jen částečně
Domácí25. 11. 2026 16:10
03:56
Planetu ODS poslali voliči do černé díry, řekla Schillerová k návrhu rozpočtu
Domácí25. 11. 2026 15:40
01:19
Ve Lvově žádná válka není, prohlásil Fico. Před pěti dny tam Rusové zabíjeli
Zahraniční25. 11. 2026 14:48
02:20
Ve vedení velkých firem musí být muži i ženy. Vyváženěji, schválili poslanci
Domácí25. 11. 2026 14:46
02:06
Poslanci schválili změnu, která lidem i firmám zdraží poplatky za vodu
Domácí25. 11. 2026 14:38
01:00
„Sahal mi na prsa.“ Téměř stoletý emír doplatil na obtěžování polské turistky
Zahraniční25. 11. 2026 14:34
00:46
Devatenáctiletá Češka dobyla svět. Z Miss International veze třetí místo
Společnost25. 11. 2026 14:34
01:33
Řidiče čeká stopka. Tolstého ulice se na dva týdny uzavírá
Domácí25. 11. 2026 14:24
00:23
Parkování kolem brněnské T Areny? Mělo být až za 600 korun
Domácí25. 11. 2026 13:34
00:35
Zelenskyj a Magyar si spolu zahráli volejbal
Zahraniční25. 11. 2026 13:14
00:30
Dron Amazonu po doručení zásilky skončil na střeše garáže
Zahraniční25. 11. 2026 13:10
00:28
Rusové útočili kousek od Kyjeva. Ukrajinci zapálili dvě rafinerie v Samarské oblasti
Zahraniční25. 11. 2026 13:00
01:12
Na španělský ostrov připlul rekordní počet migrantů. Několik dní před volbami
Zahraniční25. 11. 2026 12:56
01:07
Přežil pobodání, teď ruského gubernátora poslali do vazby za obří zpronevěru
Zahraniční25. 11. 2026 12:40
01:14
Dětský sbor přivítal advent, v centru Prahy už rostou stánky
Domácí25. 11. 2026 12:24
01:50
Trest za „degeny“? Předávat cenu nebudu, bojí se, že bych říkal vtipy, uvedl Kozub
Společnost25. 11. 2026 12:20
03:10
Ministerstvo chtělo potrestat soudkyni snížením platu, její obhájce žádal zproštění
Domácí25. 11. 2026 11:38
01:38
Stavba metra zavírá důležitou silnici. Řidiče čekají komplikace u Jižní spojky
Domácí25. 11. 2026 11:34
01:07
Evropa vykáže Rusko do patřičných hranic, prohlásil Merz
Zahraniční25. 11. 2026 11:30
Následující videa
03:56
Planetu ODS poslali voliči do černé díry, řekla Schillerová k návrhu rozpočtu
02:20
Ve vedení velkých firem musí být muži i ženy. Vyváženěji, schválili poslanci
02:06
Poslanci schválili změnu, která lidem i firmám zdraží poplatky za vodu
01:33