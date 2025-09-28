Hádka o Dozimetr. Pro Juchelku je Farský „hodný chlapeček“, ten poukázal na Babiše
28. 9. 2025 14:00 Domácí | Volby 2025
V debatě zástupců stran na CNN Prima News se stala důvodem sporu mezi politiky kauza Dozimetr, o které se právě v těchto dnech vede hlavní líčení u soudu. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) označil europoslance Jana Farského (STAN) za „hodného chlapečka“, kterého jeho strana pouští do diskuzí, ačkoliv do Sněmovny nekandiduje. Farský ANO vyčetl, že se strana nezabývá obviněním předsedy Andreje Babiše.

