VIDEO: Aleš Svoboda pilotuje gripeny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aleš Svoboda pilotuje gripeny

Pilot Aleš Svoboda vedle přípravy na let do vesmíru a zavádění stíhaček F-35 do české výzbroje dál pilotuje gripeny.

video: Aleš Svoboda