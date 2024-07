VIDEO: Aleš Svoboda se jako druhý Čech vypraví do kosmu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aleš Svoboda se jako druhý Čech vypraví do kosmu

Armádní pilot Aleš Svoboda očekává, že by se měl vznést do vesmíru v horizontu dvou až tří let. „Cílíme na krátkodobou misi na kosmické stanici ISS,“ hlásí.

video: iDNES.tv