Vondra o Gaze: Nedal bych jim ani euro, dokud drží rukojmí. Barbarsky o peníze smlouvají

Do Gazy bych z Evropy neposlal ani euro, dokud nepropustí poslední rukojmí. Uvedl to europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra v pořadu K věci na CNN Prima NEWS. Palestinci podle něj smlouvají o peníze barbarským způsobem. Pomoc by jim prý měly poskytnout okolní bohaté státy.

video: CNN Prima News