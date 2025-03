VIDEO: Na rozloučenou s touto generací Alfy Romeo Stelvio jsme se svezli sportovní verzí Quadrifoglio Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Alfa Romeo se v případě Stelvia rozhodla naučit mohutné SUV mravům nízkých kupé, a zejména v případě verze Quadrifoglio je to vstupenka do světa velkých zážitků. Letos ale tato alfa dojede do cíle a vypiplané mechanice začne fušovat elektřina. Na rozloučenou jsme nechali českou kotlinou burácet ohnivý šestiválec s geny Ferrari.

video: iDNES.tv