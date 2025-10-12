Dvojhra je komediální projekt ze života manželské dvojice stižené vztahovou ponorkou

Simona Prasková, Tomáš Racek a Marek Dobeš jsou hlavními tvářemi nového komediálního projektu epizod ze života manželské dvojice stižené latentní vztahovou ponorkou nazvané Dvojhra. Tentokrát v krátkém filmečku odehrávajícím se na vernisáži uměleckých aktů.
video: Alfedus
