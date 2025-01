VIDEO: Praha se pyšní novým muzeem Alfonse Muchy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Praha se pyšní novým muzeem Alfonse Muchy

Praha se bude moci pyšnit novým muzeem významného českého secesního malíře Alfonse Muchy. Design instalace si vzala pod taktovku významná česká architektka Eva Jiřičná, kterou jak sama uvedla, už nežene při tvorbě žádná ctižádost. Architektka se snažila škálou barev, které malíř s oblibou používal odlišit části výstavy tak, aby návštěvníci procházeli Muchovými náladami. „Jestliže mi uděláme svůj úkol správně, tak by si nikdo neměl uvědomit, že tady pracoval architekt. Všichni by měli myslet jen na to, že se seznamují s prací úžasného člověka v úžasném prostoru,“ uvedla Jiřičná.

