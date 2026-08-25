Okamura odmítá návrh ministra Vojtěcha zakázat večer prodej alkoholu
25. 8. 2026 9:28 Domácí
Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že na jednání koaliční rady odmítne návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zakázat prodej alkoholu ve večerních hodinách - po deváté nebo desáté hodině večer. Koaliční rada se sejde v úterý v průběhu jednání Sněmovny.
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