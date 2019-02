VIDEO: Alysha McNairová zhubla, aby si zachránila život Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Alysha McNairová zhubla, aby si zachránila život

Za 21 let se Kanaďanka Alysha McNairová se svou hmotností propracovala až na 172 kilogramů, a to už jí šlo o život. Od mládí ji spolužáci šikanovali a ona sama kila shodit nedokázala. Povedlo se jí to až s pomocí trenéra a výživového poradce.

video: goldcorosefitness