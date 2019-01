VIDEO: Amatérská jeskyně nabízí 40 kilometrů podzemních chodeb Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Amatérská jeskyně nabízí 40 kilometrů podzemních chodeb

Je to už 50 let od okamžiku, kdy se skupina dvanácti amatérských speleologů prokopala v Moravském krasu do nejdelšího jeskynního systému na našem území. Zapsala se tak do dějin s největším objevem, jaký se kdy jeskyňářům v Česku povedl.

video: iDNES.cz