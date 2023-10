VIDEO: Ambasáda by se do Jeruzaléma mohla přesunout v rádu měsíců, řekl Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Je to věc, která se dá řešit v řádu měsíců,“ řekl premiér Petr Fiala při interpelacích, když odpovídal na dotaz, kdy by podle něj mohla být přesunuta ambasáda v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Na přemístění velvyslanectví, k němuž vládu vyzvala Sněmovna, se ho při interpelacích ptal poslanec opozičního ANO Milan Feranec.

video: PSP ČR