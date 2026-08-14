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V Praze analyzovali odpad z košů. Většinu tvoří obaly od nápojů

Domácí
V Praze analyzovali odpad z košů, který tam skončil během několika málo hodin. Většinu tvoří plastové obaly a aluminiové plechovky. Jen zlomek odpadů tvoří například ubrousky, zbytky jídel a podobně. Odborníci teď budou řešit, jak nejlépe množství odpadů v koších zmenšit.
video: iDNES.tv
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