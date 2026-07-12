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Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš

Domácí
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo jiné schůzku šéfů delegací, kde ministr zahraničí Petr Macinka uvolnil místo Pavlovi.
video: Andrej Babiš
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