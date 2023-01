VIDEO: Babiš cítí, že mu Bašta může část hlasů vzít, říká politolog Jelínek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš cítí, že mu Bašta může část hlasů vzít, říká politolog Jelínek

„Andrej Babiš cítí, že mu Jaroslav Bašta může část cenných hlasů vzít. Když by se pan Bašta snažil, mohl by získat i dvouciferný výsledek, což by klidně mohlo Andreje Babiše z druhého kola vyřadit. To riziko bych nepodceňoval,“ uvedl v pořadu K věci politolog Lukáš Jelínek.

video: CNN Prima News