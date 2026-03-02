Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Posílit má bezpečnost v ulicích
2. 3. 2026
Česko podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. „Určitě zavedeme bezpečnostní opatření,“ řekl už brzy ráno Babiš při příchodu na jednání Bezpečnostní rady státu. Záležet podle něj bude na doporučení tajných služeb a policie.
01:07
