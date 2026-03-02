Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Posílit má bezpečnost v ulicích

Domácí
Česko podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. „Určitě zavedeme bezpečnostní opatření,“ řekl už brzy ráno Babiš při příchodu na jednání Bezpečnostní rady státu. Záležet podle něj bude na doporučení tajných služeb a policie.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:07

Žena zemřela pod koly metra ve stanici Hlavní nádraží
Domácí
2. 3. 2026 11:38
00:59

Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Posílit má bezpečnost v ulicích
Domácí
2. 3. 2026 11:22
00:51

Sharon a Kelly Osbournovy převzaly na Brit Awards cenu za celoživotní dílo pro Ozzyho Osbourna
Společnost
2. 3. 2026 11:10
02:37

První žena v Troji. Pražskou zoo řídí nová ředitelka
Domácí
2. 3. 2026 11:02
01:04:49

INDUSTRIAL: Aero Vodochody - Celý záznam
Domácí
2. 3. 2026 11:00
00:37

Američané okopírovali íránské šáhedy, teď s nimi vybombardovali ajatolláhy
Zahraniční
2. 3. 2026 10:50
00:50

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček
Zahraniční
2. 3. 2026 10:34
04:24

Schillerová plesala v Brně s manželem: To nebývá často, přiznává ministryně
Společnost
2. 3. 2026 10:30
00:37

Ropná rafinerie Saudi Aramco v Saúdské Arábii přerušila provoz
Zahraniční
2. 3. 2026 10:22
03:46

Posíláme Airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš
Domácí
2. 3. 2026 10:18
01:06

Útočník v texaském Austinu zabil tři lidi, měl triko s motivem íránské vlajky
Zahraniční
2. 3. 2026 10:08
01:03

Řidič u Kostelce nad Černými lesy sjel do příkopu, na místě zemřel
Domácí
2. 3. 2026 9:42
02:21

Okamura kritizuje USA a Izrael za útok na Írán. Je rozporu s chartou OSN, řekl
Domácí
2. 3. 2026 9:16
00:58

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron
Zahraniční
2. 3. 2026 9:12
02:34

Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Pro Čechy chce poslat i Airbus
Domácí
2. 3. 2026 8:36
02:26

Jezírko roku skvěle zapadá do pohodové zahrady v podhůří Šumavy
Lifestyle
2. 3. 2026 0:06
02:01

V Bílé labuti opět otevřeli jídelnu U Rozvařilů
Domácí
2. 3. 2026 0:06
05:02

Snažím se být nejlepším tátou, ale přenáším vzorec mých rodičů, říká David Kraus
Společnost
2. 3. 2026 0:06
03:43

Malá škodovka Kylaq by v Evropě ostudu neudělala
Technika
2. 3. 2026 0:06
00:54

Moderátor íránské TV oznamuje smrt Chameneího
Zahraniční
1. 3. 2026 19:46

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.