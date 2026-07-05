Údajně dostaneme kartáč, říká Babiš před summitem. Trump je velmi příjemný, míní
5. 7. 2026 10:50 Domácí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se připravuje na summit Severoatlantické aliance v Ankaře příští týden. „Údajně dostaneme sodu, kartáč, za to, že jako neplníme. Tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne,“ řekl Babiš ve své pravidelné bilanci událostí týdne na sociálních sítích. Těší se na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
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