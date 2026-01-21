Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš
21. 1. 2026 20:52 Domácí
Andrej Babiš na fóru WEF v Davosu jednal se světovými lídry. Mezi nimi byl německý kancléř Friedrich Merz, šéf NATO Mark Rutte či běloruská opoziční lídryně Cichanouská. Setkání s celkem 11 představiteli vlád a špičkami byznysu měla za cíl podpořit český export, investice a turistický ruch i mimo Evropu.
02:45
Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš
Domácí21. 1. 2026 20:52
01:30
Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem
Krimi21. 1. 2026 20:36
01:14
Fanoušci míří do Edenu. Slavia změří síly s Barcelonou
Sport21. 1. 2026 20:02
02:45
Ostrý slovní konflikt mezi Zdechovským a Konečnou v debatě o Ukrajině
Domácí21. 1. 2026 19:30
02:14
Zatěžkávací zkouška prověřila kvalitu Dvoreckého mostu
Domácí21. 1. 2026 16:34
00:22
Jak se mohli kochat krásou polární záře v Července na Olomoucku
Domácí21. 1. 2026 16:24
01:02
Hvězdárna zachytila polární záři nad Brnem
Domácí21. 1. 2026 16:24
02:49
Trump v Davosu: Evropa míří špatným směrem
Zahraniční21. 1. 2026 16:20
00:59
Český fanklub Barcelony nesmí mít na zápase choreo. Pocta „barcelonskému dědečkovi“ neprošla
Sport21. 1. 2026 16:16
00:51
Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení
Zahraniční21. 1. 2026 15:56
00:27
Žďár letos otevře re-use centrum za miliony
Domácí21. 1. 2026 15:38
01:33
Děti testovaly pevnost ledu hned vedle roztáté plochy
Domácí21. 1. 2026 15:38
31:24
Pád ajatolláhů v Íránu by nemusel znamenat demokracii, říká Tureček
Zahraniční21. 1. 2026 15:16
01:06
Uprchlý klokan skákal po silnici
Krimi21. 1. 2026 15:08
01:00
Kandidáty na ombudsmana jsou bývalý ústavní soudce Jirsa a právnička Kostolanská
Domácí21. 1. 2026 14:34
03:06
Opozice se spojila na podporu Grónska. Chybí jí jasný postoj české vlády
Domácí21. 1. 2026 14:30
01:23
Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně
Krimi21. 1. 2026 14:28
00:41
Dělník v Praze zemřel po pádu z lešení
Krimi21. 1. 2026 13:46
03:07