Babiš oznámil, že se s Motoristy a SPD dohodl na obsazení sněmovních výborů

Domácí
„Dobré ráno, přináším vám další aktuální informace. Dnes v 15 hodin budu jednat s panem Turkem a s panem Macinkou. V pátek budu jednat se zástupci ochránců přírody a samozřejmě dál řešíme rozpočet na příští rok. Dejte si celé video,“ prohlásil Andrej Babiš ve svém příspěvku.
video: Facebook / Andrej Babiš
