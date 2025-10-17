Děkuju panu prezidentovi, že nás podpořil, řekl Babiš na Facebooku
17. 10. 2025 8:46 Domácí
„Dobré ráno, mám pro vás další várku ranních informací,“ začal Andrej Babiš svou pravidelnou zprávu na Facebooku, „Děkuji panu prezidentovi za podporu naší snahy, aby se návrh rozpočtu Fialovy vlády konečně projednal ve Sněmovně,“ pokračoval.
