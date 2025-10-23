Fialova vláda bude škodit až do konce, řekl Babiš
23. 10. 2025 9:38 Domácí
„Zítra a v pátek proběhne důležitá Evropská rada, kde nás bohužel bude ještě zastupovat pan premiér Fiala a já mám pro vás důležité informace, tak si pusťte video,“ napsal Andrej Babiš na svém facebookovém účtu.
00:36
Cestující zadrželi muže, který osahával a fotil ženy
Zahraniční23. 10. 2025 9:42
03:21
Fialova vláda bude škodit až do konce, řekl Babiš
Domácí23. 10. 2025 9:38
00:44
Cizinec se potuloval noční Olomoucí s nožem, pak s ním zaútočil na policisty
Krimi23. 10. 2025 9:28
37:58
Stydím se, že se tolik odhaluju. Ale neumím to jinak, přiznává Patrik Hartl
Rozstřel23. 10. 2025 9:00
01:08
Trump zrušil summit s Putinem. Jeho konání mu teď nepřišlo správné
Zahraniční23. 10. 2025 8:22
01:42
BMW uvedlo na český trh novou generaci crossoveru iX3
Technika23. 10. 2025 0:06
01:53
Svezení s dakarským speciálem Citroënem 2CV
Technika23. 10. 2025 0:06
00:23
USA zaútočily na plavidlo s pašeráky v Tichém oceánu
Zahraniční22. 10. 2025 21:14
00:51
Rakety v pohotovosti. Rusko testovalo jaderné síly
Zahraniční22. 10. 2025 20:38
00:47
Izrael znovu bombardoval Gazu, příměří se rozpadá
Zahraniční22. 10. 2025 19:52
01:20
Rusové se pokouší o mechanizované útoky v Záporožské oblasti
Zahraniční22. 10. 2025 19:00
03:27
Oskar Hes připravil Jiřího Dvořáka o jeho zlato v hrdle
Společnost22. 10. 2025 18:14
01:59
Praha se chlubí další náplavkou. Vznikla za holešovickým nádražím
Domácí22. 10. 2025 17:56
00:35
Ukrajina chce od Švédska koupit až 150 gripenů, uzavřely předběžnou dohodu
Zahraniční22. 10. 2025 17:44
00:12
Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky
Krimi22. 10. 2025 17:22
00:41
Rudí skřítci. Fotografové zachytili vzácné blesky
Zahraniční22. 10. 2025 17:08
00:47
Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva lidé byli zranění
Domácí22. 10. 2025 17:02
00:30
Z Foglarových Rychlých šípů je animovaný seriál
Domácí22. 10. 2025 17:02
00:47