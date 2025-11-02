Samé miny nám připravili, stěžuje si Babiš na končící Fialovu vládu
2. 11. 2025 10:24 Domácí
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve videu na sociálních sítích prohlásil, že mají splněno. Připomněl, že v pondělí se svými partnery podepíší koaliční smlouvu, dohodnuté je i programové prohlášení vlády. „Co jsem slíbil, splním,“ řekl.
