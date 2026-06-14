Babiš si opět rýpl do Michla. Růst sazeb není způsob, jak bojovat s cenami, řekl
14. 6. 2026 10:48 Domácí
Guvernér České národní banky Aleš Michl v týdnu v rozhovoru pro agenturu Bloomberg řekl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb na červnovém zasedání bankovní rady zesílily. Se zvyšováním úrokových sazeb však opakovaně nesouhlasí premiér Andrej Babiš (ANO). Znovu to zdůraznil ve svém nedělním videu na sociálních sítích.
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