Babiš prezidentem? Už kandidovat nebudu, řekl ve videu
6. 1. 2026 10:46 Domácí
Stávající předseda vlády Andrej Babiš (ANO) už o své kandidatuře na prezidenta v roce 2028 neuvažuje. Potvrdil to na svém Instagramu. „Pokud chcete něco měnit v naší zemi, musíte být ve vládě a ve Sněmovně, tam jsou ty zákony, tam se o tom rozhoduje,“ řekl ve videu.
00:58
Ve Žďáře po osmi letech připravili ledový ovál
Domácí6. 1. 2026 12:38
00:31
Simona Krainová ukázala vilu v Dominikáně
Společnost6. 1. 2026 12:36
01:45
Policisté zadrželi sprejera přímo při činu
Krimi6. 1. 2026 12:34
01:54
Na olympiádu nepojedou Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka
Sport6. 1. 2026 12:26
01:15
Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému
Sport6. 1. 2026 12:24
00:53
Jde o velký krok pro celé lidstvo, pro svobodu a lidskou důstojnost, řekla Machadová
Zahraniční6. 1. 2026 11:34
01:12
Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku
Domácí6. 1. 2026 10:56
00:39
00:42
Pokud USA zaútočí na zemi NATO, bude to konec všeho, řekla dánská premiérka
Zahraniční6. 1. 2026 10:42
00:58
Móda z cen kritiků: sexy výstřihy a rozparky
Společnost6. 1. 2026 10:38
01:02
V Číně odstartoval největší ledový festival na světě
Zahraniční6. 1. 2026 10:14
00:17
Jezdci na čtyřkolkách rozryli běžkařům na Šumavě stopy
Krimi6. 1. 2026 10:06
00:35
Zemřel lékař Korbelář, sloužil na záchrance v Plzeňském i Karlovarském kraji
Domácí6. 1. 2026 9:58
29:41
Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář
Rozstřel6. 1. 2026 9:28
00:53
U prezidentského paláce v Caracasu létaly drony a ozývaly se výbuchy
Zahraniční6. 1. 2026 8:14
00:48
Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice
Domácí6. 1. 2026 8:08
01:07
Krvavé protesty v Íránu pokračují, mrtvých je už 35 včetně čtyř dětí
Zahraniční6. 1. 2026 7:46
01:23