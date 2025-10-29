ANO, SPD a Motoristé mají koaliční smlouvu, projednají funkce ve Sněmovně
29. 10. 2025
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už se dohodli na koaliční smlouvě. Podle předsedy ANO Andreje Babiše ji podepíší v pondělí 3. října. Babiš to uvedl ve svém pravidelném videu, které zveřejňuje na sociálních sítích. Ve středu budou strany projednávat rozdělení pozic ve Sněmovně a návrh ANO na změnu jejího jednacího řádu.
00:56
02:38
01:13
