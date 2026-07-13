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Babiš zahájil předvolební kampaň vlády proti znovuzvolení Pavla, říká šéf ODS

Domácí
Video, ve kterém premiér a předseda ANO Andrej Babiš tvrdí, že byl summit NATO kvůli účasti prezidenta Petra Pavla ostuda, znamená podle opoziční ODS to, že Babiš zahájil prezidentskou předvolební kampaň. „Zahájil tím prezidentskou předvolební kampaň, respektive předvolební kampaň vlády Andreje Babiše proti zvolení Petra Pavla,“ řekl šéf ODS Martin Kupka.
video: PSP ČR
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