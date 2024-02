VIDEO: Andrej Babiš na setkání s občany v České Lípě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Andrej Babiš na setkání s občany v České Lípě

Stovky lidí, které dnes navečer zamířily na veřejnou debatu s Andrejem Babišem v České Lípě, se nevešly do sálu kavárny Union. Čtvrt hodiny před začátkem akce obtékal budovu v centru města dlouhý lidský had, Českolipané se tlačili do dveří v netrpělivém očekávání.

