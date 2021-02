VIDEO: Babiš navrhne spustit registraci k očkování pro starší 60 let, vláda bude řešit návrat dětí do škol Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš navrhne spustit registraci k očkování pro starší 60 let, vláda bude řešit návrat dětí do škol

Premiér Andrej Babiš navrhne, aby se od března otevřela registrace a rezervace na očkování proti covidu-19 pro lidi starší 60 let. Klinická skupina o tom podle něj bude jednat v příštím týdnu. Vláda by podle něj měla projednat také podmínky návratu dětí do škol.

