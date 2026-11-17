Premiér Babiš se v Izraeli setkal s prezidentem Hercogem
17. 11. 2026 10:38 Domácí
Ještě před odpoledním aktem na půdě Telavivské univerzity, kde premiér uctí i památku obětí teroristických útoků 7. října 2023, čekalo Babiše přijetí u prezidenta Jicchaka Hercoga. Babiš během setkání připomněl, že v České republice je svátek, kdy si lidé před 37 lety vymohli svobodu. Na programu má ještě návštěvu památníku obětí Holocaustu Jad Vašem nebo jednání s lídrem opozičního bloku Gadim Eisenkotem, kterého prezident minulý týden pověřil sestavením nové vlády.
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