Babiš míří do Izraele. Posílit protivzdušnou obranu chce co nejdřív
16. 11. 2026 8:58 Domácí
Andrej Babiš (ANO) společně se čtyřmi ministry a náčelníkem generálního štábu míří do Izraele. „Jedu tam na pozvání tamního premiéra Benjamina Netanjahua. Jednání mají být zaměřena zejména na spolupráci v oblasti obrany, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí.
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