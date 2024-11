VIDEO: Babiš chtěl řešit psychický stav premiéra. Ministři opustili sál Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sněmovna by podle předsedy ANO Andreje Babiše měla projednat psychický stav premiéra Petra Fialy. Zdůvodnil to obavami o Fialovo duševní zdraví. „Premiér by si měl odpočinout a přestat vykládat nesmysly,“ řekl předseda ANO. Členové vlády opustili jednací sál dolní komory parlamentu. Důvodem podle nich byly Babišovy urážky.

video: PSP ČR