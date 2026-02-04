Turek ve vládě nebude, prezident ho nikdy nejmenuje, řekl Babiš

Domácí
Premiér Andrej Babiš prohlásil, že otázku možného působení čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ve vládě považuje za uzavřenou. „Je jasné, že ho pan prezident nikdy nejmenuje,“ řekl Babiš po zasedání Bezpečnostní rady státu, které se účastnil i prezident Petr Pavel.
video: ČTK
