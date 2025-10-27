Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium
27. 10. 2025 10:10 Domácí
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovoří s prezidentem Petrem Pavlem o dosavadních výsledcích vyjednávání o koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Končící kabinet premiéra Petra Fialy podá demisi po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskuteční 3. a 5. listopadu. Teprve poté může prezident jmenovat nového premiéra i vládu.
01:04
Ve špičkách je signální plán na turbokřižovatce na hraně
Domácí27. 10. 2025 11:40
01:06
Jak šel čas s Horáckou arénou. Město zvěřejnilo časosběr
Domácí27. 10. 2025 11:38
00:49
Superhrdinové, čarodějky i anime postavy ovládly londýnský Comic Con
Lifestyle27. 10. 2025 11:30
00:55
Erupce filipínského vulkánu Taal vyvolaly paniku
Zahraniční27. 10. 2025 11:30
00:44
Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje
Lifestyle27. 10. 2025 11:22
00:36
Nad Moskvou proletěl jasně zelený objekt. Odborníci mluví o meteoritu
Zahraniční27. 10. 2025 11:14
03:02
Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium
Domácí27. 10. 2025 10:10
00:44
Úsek dálnice D4 na Písecku, kde jel o víkendu opilý řidič v protisměru
Krimi27. 10. 2025 10:00
00:39
Rozjařený Trump si v Malajsii zatrsal na letišti
Zahraniční27. 10. 2025 9:56
00:35
V Číně zkouší nafukovací větrnou turbínu
Technika27. 10. 2025 9:46
01:00
Muž v nacistické uniformě napadl ženu před barem v Georgii
Zahraniční27. 10. 2025 9:34
01:08
Andrej Babiš dorazil na Hrad, s Pavlem budou jednat o vládě
Domácí27. 10. 2025 8:48
00:42
Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska
Zahraniční27. 10. 2025 7:34
01:11
Milei ustál v testu popularity. Jeho strana ovládla argentinské parlamentní volby
Zahraniční27. 10. 2025 7:28
02:51
Vnitřní nespokojenost nezakryjí ani šaty, ani make-up, říká Hanka Vagnerová
Společnost27. 10. 2025 0:06
02:43
Chata se špatnou dispozicí má nový interiér i schodiště, majitelé jásají
Lifestyle27. 10. 2025 0:06
00:50
Zima přichází. V Jizerských horách začalo sněžit
Domácí26. 10. 2025 18:38
01:21
Tunisané demonstrovali kvůli ekologické krizi v Gábesu
Zahraniční26. 10. 2025 17:40
00:57