Babiš Turka na ministra nenavrhl. Odůvodnil to časovou tísní

Domácí
Filip Turek nefiguruje na seznamu ministrů nové vlády. Andrej Babiš to oznámil po svém jmenování na předsedu vlády na Pražském hradě. „Na základě rozhodnutí předsedy pana Macinky v návrhu jméno Filipa Turka nefiguruje,“ oznámil Babiš, odůvodnil to časovou tísní a Turkovými zdravotními problémy.
