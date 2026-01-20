Proč si nevzal pořádné podklady? obul se Babiš do prezidenta kvůli letounům L-159

video: X / @AndrejBabis
05:09

V kauze Adama Krause přehrál soud jako důkaz nahrávku, herec ji označil za zmanipulovanou
Krimi
20. 1. 2026 14:32
01:05

Státní zástupkyně čte obžalobu na Adama Krause
Krimi
20. 1. 2026 14:32
00:26

Není kachna jako kachna. V Pardubicích se hlásí do služby
Krimi
20. 1. 2026 13:58
01:20

Fotbaloví fanoušci čekali na přílet týmu FC Barcelona
Sport
20. 1. 2026 13:48
03:31

Stíhání vnímám jako politicky motivované, řekl Okamura po jednání výboru
Domácí
20. 1. 2026 13:28
00:37

Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z přepadení ženy v autě
Krimi
20. 1. 2026 13:20
01:30

Domácí
20. 1. 2026 13:14
00:59

Nemáme plány na obsazení Grónska, ve Washingtonu to dobře vědí, prohlásil Lavrov
Zahraniční
20. 1. 2026 13:02
00:31

Havlova díla budou v liberecké knihovně
Domácí
20. 1. 2026 12:36
02:27

Přátelství s Izraelem posílí, řekl Macinka. Zmocněnec má řešit i antisemitismus
Domácí
20. 1. 2026 11:50
00:47

Část metra C stojí. Souprava srazila člověka, zůstal zaklíněný pod vozem
Krimi
20. 1. 2026 11:32
00:34

Čech vyhrál MS v hodu plyšovým aligátorem
Sport
20. 1. 2026 11:26
01:31

Babiš vysvětluje, proč si koupil globus
Domácí
20. 1. 2026 11:24
01:58

Marathon - trailer
Lifestyle
20. 1. 2026 11:08
00:55

Ve sněhové bouři se srazila stovka aut
Zahraniční
20. 1. 2026 10:54
00:41

Ve Španělsku pokračují záchranné a pátrací práce po vlakové nehodě
Zahraniční
20. 1. 2026 10:52
00:37

Anonym hrozí výbuchem školám na Českokrumlovsku
Krimi
20. 1. 2026 10:42
36:08

Prodloužení: Renata Pánková - Celý záznam
Sport
20. 1. 2026 10:16
00:28

Trump pohrozil Francii zavedením 200procentního cla na víno a šampaňské
Zahraniční
20. 1. 2026 9:52
00:50

Po více než století se rozšíří zámek ve Věži
Domácí
20. 1. 2026 9:50

