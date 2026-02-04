Babiš přiletěl do Říma. Setká se s italskou premiérkou Meloniovou
4. 2. 2026 15:14 Domácí
Předseda vlády Andrej Babiš přiletěl do Říma, kde se setká s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Na programu má při návštěvě Itálie i schůzku s místopředsedou vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.
