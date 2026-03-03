Řešíme to online, řekl ve Sněmovně Babiš k situaci turistů na Blízkém východě
3. 3. 2026 17:08 Domácí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš vystoupil k situaci českých turistů na Blízkém východě. „Od rána do noci nic jiného neřešíme, než repatriaci našich občanů,“ řekl poslancům Babiš. „Řešíme to online,“ prohlásil Babiš. Poděkoval letecké společnosti Smartwings, jejíž letouny přepravují české občany domů ze zemí Perského zálivu po útoku USA a Izraele na Írán.
00:52
