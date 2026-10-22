Babiš přivlekl Ševčíka k pultíku, aby se omluvil
22. 10. 2026 17:26 Domácí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odsoudil chování poslance hnutí SPD Miroslava Ševčíka. Ten ve středu v noci pokřikoval ve Sněmovně na šéfku poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyni hnutí Michaelu Šebelovou, ať si vezme menopauzu, když žádala o pauzu na jednání poslaneckého klubu Starostů.
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