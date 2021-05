VIDEO: Babiš: 17. května by měli chodit do škol všichni žáci naráz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš: 17. května by měli chodit do škol všichni žáci naráz

Zrušení rotační výuky ve školách a to, aby všichni žáci najednou chodili do školy, je absolutní prioritou podle premiéra Andreje Babiše. Řekl to při interpelacích s tím, že by to tak mohlo být již od 17. května.

video: PSP ČR