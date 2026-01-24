Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém

Domácí
Za chybu premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu svého hnutí označil, že nebyl změněn volební systém do Sněmovny na většinový. Voliči podle něj dali ve volbách najevo, že chtějí změnu a návrat k odpovědnému řízení státu. Vládní koalice ANO, SPD, Motoristé sobě by měla podle Babiše nabídnout společného prezidentského kandidáta.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:41

Minneapolis zaplavili demonstranti proti ICE
Zahraniční
24. 1. 2026 14:06
01:30

Světový pohár v obřím slalomu žen ve Špindlerově Mlýně je v plném proudu
Domácí
24. 1. 2026 13:50
02:36

Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu
Domácí
24. 1. 2026 13:42
03:07

Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém
Domácí
24. 1. 2026 13:04
00:43

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely
Domácí
24. 1. 2026 12:50
37:11

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec
Rozstřel
24. 1. 2026 10:00
00:33

Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Jeden člověk zemřel, 15 zraněných
Domácí
24. 1. 2026 9:16
00:46

Do letištního terminálu v Detroitu vjelo auto a narazilo do přepážky
Zahraniční
24. 1. 2026 9:12
00:29

Američané zaútočili na loď pašeráků drog v Tichém oceánu, dva lidé zemřeli
Zahraniční
24. 1. 2026 9:06
02:13

Krávy dokážou vědomě používat nástroje
Zahraniční
24. 1. 2026 6:00
03:29

Love and Deepspace | „Love Writes Right“ 2nd Anniversary
Lifestyle
24. 1. 2026 0:06
01:02

Připomeňte si olympijské zlato Oty Zaremby
Sport
23. 1. 2026 23:52
02:04

Jako ve škole. Andrej Babiš vysvětluje rozdíl mezi mapou a glóbusem
Domácí
23. 1. 2026 23:34
02:17

Francouzští mariňáci ruský tanker obsadili za chvíli
Zahraniční
23. 1. 2026 21:56
01:10

Odškodné 17 miliard za Diag Human je skandál, měli by někoho zavřít, řekl Babiš
Domácí
23. 1. 2026 21:28
00:31

Řím se loučil s Valentinem, přišly hvězdy se slabostí pro vznešenou módu
Zahraniční
23. 1. 2026 19:58
00:50

Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu
Zahraniční
23. 1. 2026 19:50
00:37

Ministr obrany jmenoval nového velitele Teritoriálních sil
Domácí
23. 1. 2026 17:32
01:00

Hasícího robota dokáže ovládat i laik, po testu o něm uvažuji krajští hasiči
Domácí
23. 1. 2026 17:24
01:04

Okradli ho, zmlátili a pak okradli ještě jednou. Teď je hledá policie
Krimi
23. 1. 2026 17:04

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.