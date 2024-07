VIDEO: Musíme rozestavět po plážích jižní Evropy ozbrojené složky, řekl Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To ječení a kvikot je permanentní, hájil šéf opozičního ANO Andrej Babiš ve Sněmovně vstup hnutí do frakce Patrioti pro Evropu spolu s francouzským Národním sdružením či s Fidesz Viktora Orbána. „Musíme rozmístit všude po plážích jižní Evropy ozbrojené složky,“ řekl poslancům, jak by si představoval boj proti ilegálním migrantům.

video: PSPČR