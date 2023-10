VIDEO: Babiš vládě radil, jak přestěhovat velvyslanectví do Jeruzaléma Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šéf opozičního ANO Andrej Babiš navrhl, aby poslanci jednali o přesunu velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Vyčítal také vládě, že neposlala speciální let do Izraele, který by přivezl domů Čechy, kteří uvízli v Izraeli. Hned v úvodu schůze poslanci uctili minutou ticha oběti teroristů z hnutí Hamás na území Izraele.

video: PSP ČR