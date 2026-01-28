Tento způsob veřejné debaty nepomáhá, řekl Babiš ke sporu Macinky s Pavlem
28. 1. 2026 10:52 Domácí
Pokračující veřejné přestřelky odebírají podle premiéra as předsedy ANO Andreje Babiš čas na řešení věcí, kvůli kterým lidé politiky zvolili. „Tento způsob veřejné debaty nepomáhá,“ řekl Babiš ve Sněmovně ke sporu mezi ministrem zahraničí a předsedou Motoristů Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavel.
